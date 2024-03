Son visage était bien connu des téléspectateurs des années 1990 et 2000 : l'animateur Sylvain Augier, est décédé samedi 16 mars à l'âge de 68 ans, a fait savoir sa fille ce mardi. Selon le journal Midi Libre, il aurait été victime d'un malaise à son domicile du Grad. Sylvain Augier avait notamment présenté les émissions « La Carte au trésor » et « Faut pas rêver ».

Loué pour son humanité et sa gentillesse, il s'était d'abord fait connaître avec l'émission de voyage du vendredi en deuxième partie de soirée, dont il était le présentateur entre 1990 et 1999. Mais le grand public se souvient surtout de lui pour le célèbre jeu d'aventure et d'énigmes et ses hélicoptères, qu'il a présenté de 1996 à 2005.

Discret depuis la fin des années 2000, l'animateur avait révélé souffrir de bipolarité et de dépression. Il avait notamment tenté de mettre fin à ses jours à 55 ans. En octobre 2023, il avait raconté son combat contre la maladie dans son livre « Je reviens de loin ».