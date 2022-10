Table d’hôtes : deux Orléanais publient un livre de recettes alléchantes et faciles à réaliser !

Elle rêvait de signer les photos d’un livre de cuisine, lui rêvait d’écrire un livre de recettes... À deux, ils ont transformé leur rêve en réalité. Albert Mounié et Pauline Poupat viennent de sortir un ouvrage dédié à la gastronomie, intitulé Table d’hôtes. Albert s’est chargé d’élaborer les plats, tandis que Pauline avait la lourde tâche de les sublimer à travers ses photos.

Des recettes parfois dépaysantes, mais rassurez-vous, accessibles à tous, cuisiniers confirmés ou non. Des recettes qui peuvent par ailleurs être réalisées avec des produits de notre région, comme nous l’explique Pauline Poupat :

Miel 1991 de la Ferté Saint-Aubin, Martin-Pouret d’Orléans, mais aussi le producteur d’huile d’olive L’Oulibo dans l’Aude se sont en effet associés au projet, permettant ainsi à Albert et Pauline de s’auto-éditer, et de financer l’impression du livre. Ce dernier est disponible à la vente dans leurs boutiques, mais aussi sur les sites internets d’Albert Mounier et Pauline Paupat.