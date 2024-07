Taylor Swift a son exposition… à Londres !

L’exposition est à découvrir au troisième étage du musée. Elle dévoile plusieurs tenues portées par la chanteuse, à différentes périodes de sa carrière. Elle s’achèvera par une série de photos de l’artiste lorsqu’elle était plus jeune.

Pour tous les fans du monde entier venus expressément pour voir l’artiste, le musée devrait donc s’imposer sur leur liste de choses à voir, d’autant plus que l’exposition est entièrement gratuite ! Attention toutefois à l’affluence… 500 000 fans sont attendus dans la ville pour cette série de concerts !

Les fans inconditionnels de Taylor Swift ne devraient pas tarder à réserver leur séjour à Londres ! Le Victoria and Albert Museum fête la venue de l’artiste dans la capitale britannique à sa manière. La chanteuse sera en effet à Londres du 15 au 20 août pour cinq concerts au stade de Wembley !

Le phénomène Taylor Swift

Taylor Swift poursuit sont Eras Tour, une tournée qui rencontre un succès incroyable. Après Paris et Lyon pour la France, la chanteuse était dernièrement à Munich. Comme ailleurs, de nombreux fans n’ont pas réussi à avoir des billets pour son concert. Mais ils ont réussi à trouver une alternative ! Plus de 40 000 personnes ont écouté son concert à l’extérieur du stade, comme en témoignent les nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux.