Taylor Swift annonce soutenir Kamala Harris pour la présidentielle américaine

C’était une prise de parole très attendue : à moins de deux mois du scrutin, la chanteuse américaine Taylor Swift a officialisé ce mercredi 11 septembre son soutien à la candidate démocrate pour la présidence des Etats-Unis, Kamala Harris. L’annonce a été faite sur Instagram, où la star est suivie par 283 millions de personnes, accompagnée d’une photo de Taylor Swift et de son chat Benjamin Button.

Dans le message qui accompagne la publication, et qui a été publié quelques minutes seulement après la fin du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, la chanteuse qualifie la candidate démocrate de « leader stable et douée », et salue son combat et celui de son colistier Tim Walz pour les droits des femmes, notamment l’avortement, et les droits des personnes LGBTQ+.

Taylor Swift, qui regardé le débat entre les deux candidats, dit avoir eu besoin de clarifier sa position après que des fausses images générées par intelligence artificielle la mettaient en scène soutenant Donald Trump. Elle n’appelle pas directement à voter Kamala Harris, mais invite les électeurs à faire leurs recherches puis leur choix, et surtout à s’inscrire sur les listes électorales.