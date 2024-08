Taylor Swift dévoile le clip de “I Can Do It With A Broken Heart” !

Taylor Swift a dévoilé le clip de "I Can Do It With A Broken Heart."

Alors que la tournée européenne de son Eras Tour s’est terminée ce mardi 20 août à Londres, Taylor Swift a réservé une petite surprise à ses fans. La chanteuse américaine a dévoilé le deuxième clip vidéo, après celui de Fortnight, de son dernier album The Tortured Poets Department. Il s’agit de celui de sa chanson I Can Do It With A Broken Heart. Si le clip de Fortnight misait sur une esthétique léchée en noir et blanc, Taylor Swift a opté pour un tout autre registre pour I Can Do It With A Broken Heart. Le clip est composé d’images inédites de ses concerts, de leurs coulisses et des répétitions.