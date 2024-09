Taylor Swift grande gagnante des MTV Video Music Awards

Taylor Swift est devenue ce mercredi 11 septembre l’artiste la plus récompensée des MTV Video Music Awards, avec sept nouvelles statuettes lors de la cérémonie qui se déroulait dans l’état de New York. Celle qui actuellement en pleine tournée pour son Eras Tour et qui a un sorti un onzième album au printemps dernier totalise désormais 30 récompenses, devançant ainsi Beyoncé et ses 26 statuettes en solo. Une belle revanche pour l’artiste dont la carrière avait été marquée par un incident aux MTV VMA en 2009, lorsque Kanye West est monté sur scène pour clamer que Beyoncé méritait plus qu’elle une récompense.

La chanson Fortnight multi-récompensée

Taylor Swift a notamment été sacrée artiste de l’année. Sa chanson Fortnight, en duo avec Post Malone, a été récompensée dans les catégories vidéo de l’année, meilleure collaboration, chanson de l’été, meilleure édition et meilleure direction. Parmi les autres lauréats cette année : Sabrina Carpenter (chanson de l’année pour Espresso), Chappell Roan (meilleure nouvelle artiste), Eminem (meilleur artiste hip-hop et meilleurs effets visuels pour le clip d’Houdini), Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, SZA, Benson Boone, Ariana Grande, Tyla ou encore Dua Lipa.

Sur scène, la chanteuse de 34 ans, qui avait annoncé la veille son soutien à Kamala Harris dans la course à la présidence des Etats-Unis, a de nouveau appelé ses fans à s’inscrire sur les listes électorales.