Taylor Swift : la réédition de son album 1989 sort ce vendredi

Le 27 octobre 2014, Taylor Swift sortait l’album qui allait définitivement l’extirper de l’image de chanteuse de country docile et innocente à celle d’icone de la pop : 1989. Neuf ans plus tard, la chanteuse américaine sort une réédition de cet album vendu à plus de 12 millions de copies dans le monde. Mais pourquoi l’avoir réenregistré ?

Pour y répondre, il faut remonter quelques années en arrière. En 2019, Big Machine Records, l’ancien label de la chanteuse, est racheté pour 300 millions de dollars par le manager Scooter Braun, influent et très controversé à l’époque dans le milieu. Il détient ainsi tous les droits sur les albums de la native de Pennsylvanie.

Bien décidée à récupérer ce qui lui appartient, elle s’est donc lancée dans le réenregistrement de plusieurs albums, dont 1989, soit la quatrième réédition en seulement deux ans.

1989 (Taylor’s Version) comprend donc les tubes iconiques Shake it off ou encore Style. Mais aussi 5 morceaux inédits : From the Vault, Now that we don’t talk, Say don’t go, Slut et Is it over now ? (écoutez un extrait des 3 derniers cités ci-dessous).

Tout semble donc rouler pour celle qui est devenue la chanteuse américaine ayant placé le plus grand nombre d’albums en tête des ventes, et qui a déjà conquis le box-office avec son film concert The Eras Tour.