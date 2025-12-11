Solidays 2026 frappe fort : Orelsan, Gims, Zara Larsson… un line-up explosif

Solidays, c’est plus qu’un festival : c’est un symbole. Celui d’un événement où l’amour, la solidarité et la fête se mélangent pour créer une atmosphère unique. Si d’autres festivals existent, aucun ne rivalise avec l’esprit Solidays, ce souffle de générosité et d’unité qui rassemble chaque été des dizaines de milliers de personnes. Et pour son édition 2026, Solidays voit grand. Très grand.

Dans la catégorie « mastodontes », les organisateurs annoncent un trio impossible à ignorer. Orelsan, le rappeur aux dix Accor Arena complètes, fera son premier live à Paris depuis 2023. Le GOAT du rap français promet un show explosif, digne de son statut. A ses côtés, un autre titan : Gims, toujours omniprésent dans les tops, les playlists et les cœurs du public. Enfin, un retour très attendu : Bigflo & Oli, qui dévoileront leur nouvel album et un live inédit sur la grande scène. Un alignement de planètes rare dans les festivals français.

Mais Solidays ne s’arrête pas là. Le festival accueille aussi Zara Larsson, la popstar internationale qui affole autant les réseaux sociaux que les charts. Entre hyperpop, chorégraphies virales et énergie électrique, son passage s’annonce immanquable. Elle sera accompagnée de la douce Luiza, révélation franco-brésilienne capable de faire voyager les publics « les pieds dans l’eau et la tête en feu ».

Et quand la nuit tombe, place à l’électro. Mosimann lancera la fête avec ses sets solaires et irrésistibles, avant que Nico Moreno, figure incontournable de la techno dure, ne vienne électriser Paris pour son premier set dans la capitale depuis un an.

Pour Noël, Solidays propose 25 000 Pass 3 jours à partir de 39 €, ainsi que toutes ses autres formules, dès l’ouverture des billetteries le 13 décembre à 13h.

Un seul conseil : ne ratez pas l’amour en action du 26 au 28 juin 2026.

Rendez-vous sur solidays.org.