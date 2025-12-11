Billie Eilish révèle le trailer de son film de tournée, "Hit Me Hard and Soft Tour (3D)"

Billie Eilish crée l’événement en révélant le tout premier trailer de Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft Tour (3D), le film consacré à sa tournée internationale menée de septembre 2024 à juillet 2025. Un projet hors norme, réalisé en tandem avec James Cameron, le maître derrière Avatar et Titanic, habitué à repousser les limites de l’image.

Cette collaboration inédite promet une expérience cinématographique totalement immersive. Dès les premières images, on découvre une scène centrale gigantesque, une ferveur électrique du public et une Billie Eilish au sommet de son art. Les concerts, filmés avec une technologie spécialement développée pour l’occasion, offrent un rendu 3D que Cameron lui-même qualifie d’« inédit ».

« Un tel concert filmé, c’est du jamais vu », explique le réalisateur dans cette bande-annonce déjà virale. L’objectif : permettre aux spectateurs de vivre la tournée comme s’ils y étaient, au plus près de la chanteuse.

Le trailer dévoile également des moments plus intimistes, montrant Billie en coulisses, confiant son ressenti lors d’une tournée marquée par une absence de taille : celle de son frère et collaborateur de toujours, Finneas. Une première dans sa carrière, qui donne au film une dimension émotionnelle forte.

Entre prouesse technique et portrait sensible, Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft Tour (3D) s’annonce comme un événement majeur pour les fans comme pour les passionnés de cinéma musical.

Sortie prévue la semaine du 18 mars 2026.

Et une chose est sûre : l’attente ne fait que commencer.