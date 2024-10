Taylor Swift : un Américain achète une guitare dédicacée… pour la détruire

En réponse au soutien de Swift à Kamala Harris ?

Si l’homme, visiblement ravi de s'en prendre de la sorte à un instrument de musique et encouragé par la foule, n’a pas clairement expliqué son geste, il est sans doute à relier avec la récente prise de position de Taylor Swift contre Donald Trump pour la présidentielle, selon le média spécialisé TMZ. La vente se déroulait en effet dans une localité assez conservatrice, acquise au candidat républicain. Ce dernier, après avoir courtisé le soutien de la chanteuse, avait alors annoncé sur son réseau social Truth qu’il « DETESTE TAYLOR SWIFT».

Taylor Swift n’a pas réagi à cet événement ne compte probablement pas le faire. Dans l’une de ses chansons, You Need to Calm Down, sortie en 2019, elle s’adressait à ses « haters » de la sorte : « Je me dis simplement : "Est-ce que ça va" ? / Et je ne veux pas m’en prendre à ton expression personnelle / Mais j’ai appris la leçon / Qu’être obsédé par quelqu’un d’autre n’est pas amusant / Et les serpents et les pierres ne m’ont jamais brisé les os / Alors tu devrais te calmer ».