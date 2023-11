Terra Botanica : une fréquentation record cette année et des nouveautés à venir !

"Faire découvrir le monde du végétal et la richesse de notre biodiversité tout en s’amusant" comme leitmotiv. Voilà comment expliquer le succès de Terra Botanica cette année selon son directeur Pierre Watrelot. Et pour cause. 554 000 visiteurs ont passé les portes du parc angevin dédié au végétal et à la biodiversité en 2023.

Une fréquentation record qui lui permet d'entrer dans le Top 10 des parcs à thème en France. Et c'est sur cet élan que Terra Botanica annonce deux grandes nouveautés à partir de 2024 qui "renforceront encore sa mission de sensibilisation du grand public à la biodiversité et notamment à la préservation de la faune locale".

La Galerie des papillons

Cette volière de 300m2 abritera de mai à septembre des centaines de papillons de nos régions représentants une quarantaine d’espèces à l’instar du Machaon, du Paon-du-jour ou encore du papillon Flambé. Vous en apprendrez plus sur leur rôle au sein de l’écosystème (notamment celui de pollinisateur) et vous pourrez même assister à la transformation de chenilles en papillons via un éclosoir, comme il en existe actuellement un dans la serre tropicale.

La Clairière aux animaux

À compter du printemps prochain, une cinquantaine de nouveaux animaux en liberté rejoindront ce nouvel espace de plus de 5 000 m2 entre sous-bois et prairies. Il sera possible d’approcher ou d’observer différentes espèces de vaches, chèvres, moutons, mais également des alpagas, cochons, lapins, poules, canards, dindes et autres volatiles. Toutes ces espèces viendront s’ajouter à la cinquantaine d’animaux domestiques déjà présents dans le parc. Cette clairière, imaginée comme un refuge, sera un nouveau lieu de médiation pour expliquer les interactions entre l’animal et le végétal. Objectif : sensibiliser les visiteurs du parc à l’accueil d’animaux sauvages dans leur jardin.

Le deuxième parc de la région Pays de la Loire rouvrira dans sa totalité le 30 mars une semaine après Les Printemps de Terra, le plus grand marché des plantes de la région, qui se tiendra quant à lui le week-end du 23 et 24 mars. Plus d'infos ici.