Tesla dévoile Cybercab et Robovan, ses nouveaux véhicules autonomes

À la manière d’un show hollywoodien, Elon Musk a présenté son dernier projet ; l’aboutissement de pratiquement 10 ans de recherche. C’est au cœur des studios de la Warner Bros que le patron de Tesla est monté à bord de son Cybercar. Portières papillons, design futuriste, ce robotaxi nous fait forcément penser à de la science-fiction. On y est, le futur est déjà là !

Plus de volant, plus de pédale… tout est automatique, et se pilote grâce à une application. Elon Musk espère pouvoir produire ce véhicule, à cheval entre le Cybertruck et le Model 3 de Tesla, « avant 2027 », et le vendre en-dessous des 30 000 dollars (environ 27 430 euros), pour le rendre accessible au plus grand nombre. Mais le Cybercab devra en amont obtenir l’aval des autorités de régulation ; le véhicule étant autonome.

Ce type de transport existe déjà en Californie, mais au design beaucoup moins esthétique. Waymo, porté par Google, est un taxi autonome qui fonctionne notamment grâce à des capteurs et des caméras embarquées. Cette technologie tend par ailleurs à se développer, puisque cette semaine, Waymo et Hyundai ont conclu un partenariat pour intégrer la technologie de conduite autonome Waymo Driver dans le SUV électrique Ioniq 5. Des essais sur route débuteront d'ici à fin 2025. Reste à savoir si et quand cette technologie pourra, à terme, voir le jour sur nos routes françaises.