TF1+ : la chaîne de télévision lance sa plateforme de streaming 100% gratuite pour concurrencer Netflix

Suite à l'échec de Salto arrêté en mars dernier, le groupe TF1 ne s'avoue pas vaincu ! La première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française s'apprête à lancer sa nouvelle plateforme de streaming 100% gratuite baptisée TF1+. Au programme ? 15 000 heures de programmes, 200 séries, 200 films familiaux et des émissions phares dévoilés sur cette nouvelle interface dès le 8 janvier 2024. Destinée à remplacer "MyTF1", cette nouvelle plateforme sera distribuée sur les box Orange, ainsi que SFR, Bouygues Telecom et sur la majorité des télévisions connectées (de Google, Samsung, LG, HiSense, Philips et Amazon Fire TV), sous la forme d'une application.

TF1+ sera "la première plateforme française de streaming gratuit", a annoncé Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, dans une entrevue accordée au Figaro. En effet, grâce à son financement par la publicité, la plateforme n'aura pas d’abonnement payant.

TF1+ pour concurrencer Netflix ?