Originaire de Saint-Avertin près de Tours, Kiona fait partie de l’équipe de Vianney, quelqu’un "de vraiment adorable que ce soit artistiquement parlant qu’humainement". Mais au départ, la jeune chanteuse lorgnait sur l’équipe... d’Amel Bent ! "Ses chansons, c’est ce qui m’a fait grandir avec Ma philosphie ou Ne retient pas tes larmes. Bigflo et Oli m’ont aussi pas mal charmé dans leur façon de parler. Mais Vianney m’a dit des choses qui me sont vraiment allées droit au cœur", raconte-t-elle.

Elle avait fait sensation lors de son passage aux auditions aveugles le 4 mars dernier avec le titre Vie d'artiste de La Zarra. Vibration a eu le plaisir d’accueillir hier Kiona, candidate de la nouvelle saison de The Voice. Celle qui a commencé la musique très jeune avec des spectacles et des festivals, s’est dit "que c’était le moment" pour participer à l’émission. "En tant que chanteur, c’est vraiment LA grosse aventure qui va nous ouvrir des portes pour des chanteurs amateurs ou des artistes, surtout que cette année ça regroupe plein de domaines avec des acteurs, des comédiens des peintres, des danseurs", ajoutant qu’ "il y a plein d’univers et de styles différents cette saison".

"Plus une aventure qu’un concours"

L’expérience The Voice, c’est surtout une ambiance bienveillante entre les candidats. "On s’est créé une sorte de petite famille surtout avec les personnes de notre propre team, avec les répétitions, les photos". Une expérience dans laquelle elle s’est fait "des copains hors normes" et où la proximité avec les coachs est très facile. "Le jury avec qui j’ai le plus de feeling c’est Vianney, sourit-elle, mais un avec qui j’ai beaucoup parlé et qui aime me taquiner de temps en temps c’est Bigflo, il est très très drôle". Des coachs qui jouent pleinement leur rôle, "très présents avec toujours des retours quand on va faire une répétition".

Un album entre pop et R’n’B ?

La petite protégée de Vianney s’est aussi confiée sur ses goûts musicaux. C’est Bad Romance de Lady Gaga qui lui a donné envie de faire de la musique ! "J’adorais danser, chanter et regarder le clip", glisse-t-elle. La chanson qu’elle écoute en boucle en ce moment ? Bad Boy d’Yseult. Pour bien démarrer la journée, un bon Tiki Taka et à l’inverse "beaucoup d’afro pop et R’n’B" pour être plus chill à la maison. Et enfin pour un moment en amoureux, Kiona mise sur un bon The Weekend. Avec une telle diversité d’écoute, à quoi ressemblerait un album de Kiona dans ce cas ? "Pop, ça c’est sûr ! Avec un mélange de R'n'B et une prod' bien commerciale ". Le tout accompagné de "paroles bien travaillées".

De quoi donner envie mais avant l’album, il y a tout de même le bac de français à passer cette année et surtout la deuxième session de Battles à gagner dans The Voice ! Kiona n'a pas cédé quand on lui a demandé la suite de son avenir dans l'émission. Elle nous a tout de même parlé d'un retour à Paris prochainement, peut-être pour participer à la suite de l’aventure ? Réponse ce soir sur TF1 à partir de 21h10 !

Retrouvez les meilleurs moments de l'interview en PODCAST ci-dessous :