C’est l’heure de la ½ Finale de The Voice « All Stars ». Ce soir sur TF1, les 15 Talents encore en lice vont s’affronter au cours d’une soirée « éclatante » pour tenter de décrocher un ticket pour la grande Finale de cette saison spéciale anniversaire. Mais avant d’accéder à la prochaine étape, les Talents de chaque équipe vont se soumettre à des règles inédites. Une sorte de « mort subite », évoquent d’ailleurs les Talents auprès de LCI.

En effet, selon Mathieu Grelier, le directeur des programmes et du développement ITV Studios France, « un tirage au sort sera effectué samedi matin par notre huissier Me Simonin » et cinq groupes de trois talents seront constitués. Jusqu’au début du direct à 21 h 05 sur TF1, ni les Coachs, ni les Talents, ni même Nikos Aliagas ne seront au courant des la composition des poules.

Ensuite, à l’issue de chaque prestation, les Talents seront soumis au vote du public et celui ou celle qui aura récolté le plus de suffrage sera qualifié.e pour la Finale. Ils seront alors cinq, mais un sixième candidat pourra être sauvé par le public parmi les dix Talents restants. Suspense garanti !

Equipe Florent Pagny : Anne Sila, Dominique Magloire, Manon et MB14

Equipe Mika : Anthony Touma, Paul, Terence et Victoria Adamo

Equipe Zazie : Demi Mondaine, Will Barber et Gjon’s Tears

Equipe Patrick Fiori : Antoine, Flo Malley et Louis Delort

Equipe Jenifer : Amalya