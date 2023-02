Tiny houses : dépaysement tout confort dans la forêt d’Orléans

« Ça se base vraiment sur un mouvement social, nous explique Samantha Bailly, c’est-à-dire des grandes remises en question, dans les crises économiques, sur le fait d’être dans une société de consommation, d’avoir de grands espaces, qui consomment beaucoup d’énergie. Le principe, c’est de revenir à l’essentiel, et de montrer qu’on peut vivre dans beaucoup moins d’espace, avec beaucoup moins de choses ».

L’idée, ils l’ont eue à l’autre bout du monde. Samantha et son compagnon ont voyagé avant la crise Covid, partant à la découverte des différents pays, de leurs cultures, et testant pas mal d’habitats dits « alternatifs ». Ils ont alors découvert aux Etats-Unis, les « tiny houses », comprenez « maisons minuscules » en français.

De retour en France, le couple a travaillé pendant plus d’un an pour ouvrir et proposer aux touristes ou aux artistes en résidence, la location de leurs tiny houses, dans un cadre dépaysant ; des hébergements qu’ils construisent par ailleurs eux-mêmes.

Un autre univers

Parenthèse a ouvert ses portes en juillet 2021 en plein cœur de la forêt d’Orléans. Les habitations sont nichées en pleine nature, donnant l’impression aux visiteurs d’être seuls au monde.

« Ils ont vraiment la sensation d’être dans la nature, et en même temps d’avoir malgré tout une certaine forme de confort, ajoute Samantha. Et ils sont entrés dans un autre univers. On essaye vraiment de placer les gens dans une expérience (…) introspective, pour se poser les bonnes questions, au bon moment ».