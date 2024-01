Tonton Karim : « J’avais envie d’écrire un livre pour aider les candidats à trouver un job plus facilement »

Son nom est Karim Hechmi mais tout le monde l’appelle « Tonton Karim ». Après avoir passé plusieurs années au sein d’un cabinet d’avocat parisien, l’Orléanais a lancé il y a quelques années sa boîte de conseils en ressources humaines avec deux objectifs : « aider les étudiants à mieux s’insérer sur le marché du travail », mais aussi les entreprises « à mieux recruter », explique-t-il.

"Un côté très humain"

« Il y a un côté très humain dans le monde du recrutement. Ce qui m’intéresse le plus, c’est que ce domaine est très accès sur le besoin de gens ». C’est pourquoi à tout juste 32 ans, l’Orléanais a décidé d’aller plus loin en publiant son premier livre à ce sujet. Il nous détaille ce que l’on peut trouver à l’intérieur : « dans la première partie, vous pouvez avoir les statistiques sur les métiers et les secteurs qui recrutent le plus, les dernières tendances en matière de recrutement. Tout le reste du livre est dédié aux astuces afin de construire un profil LinkedIn béton, à communiquer dessus et à faire en sorte d’attirer les recruteurs à venir vous contacter. »

Karim Hechmi l’assure, l’ouvrage est dédié à n’importe quel domaine professionnel : « c’est ultra large et fait presque pour tout le monde, que l’on soit jeune étudiant, diplômé ou en reconversion professionnelle. Bref, tant que tu cherches un job, tu devrais le lire. » On le remarque clairement, le trentenaire n’hésite pas tutoyer son interlocuteur quand il s’adresse à lui. Il a donc voulu que le style du livre soit très « oral » pour être au plus proche de ses lecteurs, sans oublier de faire participer des DRH de renom dans le monde du travail, et soigner sa mise en page : « il y a des conseils pratiques, le maximum d’outils possible, des explications, beaucoup de screens, de visuels, c’est très pratico-pratique. Il y a aussi plein de démos pour que les gens puissent, chez eux et en lisant le livre, faire les manipulations pour développer leur profil. »

Trouver sa voie

Sans évoquer les nombreuses recherches qu’il a dû faire pour obtenir toutes les sources de son livre, Tonton Karim a mis environ un mois et demi à écrire son livre. Une mission qui l’a passionné mais qui n’a pas été chose aisée, car ce n’est « pas un simple post sur les réseaux sociaux ». Et quand on lui demande s’il veut ajouter quelque chose avant de conclure l’entretien, l’Orléanais reconnait qu’il a mis du temps avant de trouver sa voie, mais que ce n’est pas une fatalité : « c’est okay de ne pas trouver sa voie tout de suite, c’est okay de se tromper, mais l’essentiel, c’est de finir par se trouver. »

« Deviens un aimant à recruteurs sur LinkedIn ! », éditions Eyrolles, 18 euros.