Top Chef 2024 : un Loirétain et un Manceau dans la saison 15

Clotaire et Quentin, nouveaux candidats de Top Chef. Crédit : Pierre Olivier / M6

La quinzième saison de l’émission Top Chef débute ce mercredi 13 mars sur M6. Parmi les candidats, un Loirétain et un Manceau.

Avis aux amateurs de cuisine ! Le concours culinaire Top Chef revient pour une quinzième saison, ce mercredi 13 mars, sur M6, à 21h. Cette année, 16 candidats (11 hommes et 5 femmes) s’affrontent pour tenter de succéder à Hugo Riboulet, vainqueur la saison passée. Parmi les participants, figure notamment un Loirétain, Clotaire Poirier, décrit comme « le chef aventurier » par la production. Âgé de 33 ans, il est aujourd’hui sous-chef du restaurant danois doublement étoilé Kadeau, à Copenhague. A 14 ans, lors d’un voyage au Canada avec ses grands-parents, il prend conscience qu’il veut exercer un métier où il pourra être nomade et découvrir le monde. Après des études en restauration, il travaille en Irlande, en Argentine, en Thaïlande ou encore en Australie. Il voit Top Chef comme « un défi et une opportunité de dévoiler sa cuisine audacieuse ». Clotaire, jeune papa depuis janvier, définit sa cuisine comme « sans frontières et qui se nourrit de fermentations maison, d’acidité lactique, d’algues et condiments élaborés avec des ingrédients inhabituels comme des fourmis ou des pommes de pin ».

Un Manceau au casting Un Manceau est également au casting de cette nouvelle saison. Quentin Maufrais, 24 ans, n’est autre que le protégé du célèbre chef Guy Savoy. Il ne débute la cuisine qu’à 18 ans, mais gravit rapidement les échelons, passant de commis à chef-adjoint du restaurant étoilé Le Chiberta, à Paris, en seulement deux ans. « Ayant commencé la cuisine tard, je devais m’investir deux fois plus que les autres pour réussir », confie ce grand compétiteur. Sa cuisine est jugée « moderne et audacieuse, elle déstructure les classiques français pour les rendre sexy », indique la production. « Il aime jouer avec les textures, les jus qui ont du caractère et transforme même les épluchures en poudres savoureuses pour limiter les déchets. »