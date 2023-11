Top départ pour l'ouverture du secrétariat du Père-Noël ce mardi 14 novembre

Crédit: 60 lutins vont réceptionner plus d'un million de lettres

Ils ne vont pas chômer pendant ces deux prochains mois. C'est l'heure de la reprise pour les lutins du secrétariat du Père-Noël. À partir de ce mardi 14 novembre 2023, ils seront 60 à se relayer jusqu'au mois de janvier pour réceptionner et répondre aux millions d'enfants qui enverront leur liste de cadeaux de Noël, espérant les retrouver sous le sapin le matin du 25 décembre.

C'est la 61e année qu'un partenariat est en place entre La Poste et le Père-Noël. Pas moins d'1,2 million de lettres sont envoyées dans les locaux du secrétariat à Libourne. De simples courriers, mais aussi des dessins pour amadouer le Père-Noël. Et les petits français ne sont pas les seuls à prendre la plume. Les courriers sont envoyés du monde entier. Cette année, c'est l'écrivain Michel Bussi qui a écrit la lettre type de réponse du Père-Noël envoyée aux enfants.

Petit rappel pour envoyer votre lettre au Père-Noël : pas besoin de timbre, il suffit d'indiquer Père-Noël et l'adresse de votre choix pour le destinataire. Ne pas oublier de donner votre nom, prénom et adresse au dos de l'enveloppe. Le Père-Noël s'est aussi mis à la page. Il est possible de lui envoyer un message sur le site pere-noel.laposte.fr