Tour de France 2024 : Orléans et Saint-Amand-Montrond villes-étapes !

Enfin ! 23 ans plus tard, le Tour de France passera de nouveau à Orléans en 2024. L’organisateur, ASO, a dévoilé le parcours de la prochaine édition ce mercredi 25 octobre. Si Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, de passage à Orléans début 2022, avait assuré aux élus locaux que le Tour passerait par la capitale régionale au plus tard en 2026, restait à savoir quand. Ce sera donc pour 2024, avec une journée de repos le 8 juillet dans la cité johannique, puis un départ le lendemain pour prendre la direction de Saint-Amand-Montrond, d’où est originaire un certain Julian Alaphilippe.