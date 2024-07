Le peloton du Tour de France est ce mardi 9 juillet en Centre-Val de Loire. La 10ème étape de cette édition 2024 se déroule entre Orléans (Loiret) et Saint-Amand-Montrond (Cher).Le départ fictif est donné à 13h05 dans la cité johannique, tandis que l’arrivée est prévue vers 17h24. L’étape traversera notamment le Loir-et-Cher, avec un sprint intermédiaire à Romorantin-Lanthenay, sur les environs de 14h40. Les coureurs entreront ensuite dans le Cher, un peu après 15h, puis dans l’Indre vers 15h45, avec un passage par exemple à Issoudun vers 16h05. Le peloton reviendra définitivement ensuite dans le Cher.

Victoire promise à un sprinteur

Aucune difficulté n’est répertoriée au classement de la montagne dans cette dixième étape, particulièrement plate. La victoire est promise à un sprinteur : Biniam Girmay, le porteur du maillot vert, visera une troisième victoire sur ce Tour, tandis que les Belges Jasper Philipsen et Arnaud de Lie tenteront de remporter un premier succès. Attention toutefois au risque de bordures ! En fin d’étape, si le vent est de la partie, certaines équipes pourraient être tentée de durcir la course pour créer des cassures au sein du peloton et piéger des leaders.

Vibration au coeur de l'événement

Toute la journée, Vibration vous fait vivre l’étape depuis la caravane, qui s’élance environ 2h avant le peloton. Le saviez-vous ? Près d’une personne sur deux serait au bord de la route uniquement pour voir passer la caravane. L’initiative fut lancée en 1930, pour relancer l’attractivité de la course. L’argent des publicitaires était aussi utilisé pour financer le matériel des coureurs, qui évoluaient à l’époque sous les couleurs de leur pays et non de marques. Chaque année, désormais, ce sont une trentaine de marques et 150 véhicules qui participent à la caravane, qui s’étend sur 10km de long !