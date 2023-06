Tour Vibration 2023 : rendez-vous au Mans le 30 septembre !

Il y aura donc bien cinq dates pour le Tour Vibration 2023 ! Le plus grand festival de concerts gratuits s’installera au parking des Quinconces, au Mans, le 30 septembre prochain. L’an dernier, Vibration avait rassemblé plus de 30 000 personnes dans la cité mancelle ! Soprano, Izia, Lujipeka, mais aussi Christophe Willem, Juliette Armanet, Jérémy Frérot et La Petite Culotte avaient fait danser le public.

Le Tour Vibration 2023 débutera donc le 1er septembre place Voltaire à Châteauroux, avant de se rendre à Vendôme le 9 septembre, au parc des expositions de la Pyramide à Romorantin le 16 septembre, ainsi qu’au parc du château de Sully-sur-Loire le 22 septembre, avant de se clôturer au Mans.

Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, se dit "heureux que le Tour Vibration revienne cette année avec ces 5 dates et notamment celle du Mans. C'est une date de l'édition 2022 qui a connu un veritable succès". Il ajoute. "Nous avons hate de retrouver notre public qui avait été si nombreux et enthousiaste l'année dernière".