Tour Vibration 2024 : la programmation date par date

C’est LE rendez-vous de la rentrée que vous ne pouvez pas rater ! 125 000 personnes ont répondu présentes l’an dernier, et vous serez probablement tout aussi nombreux pour cette nouvelle édition. Quelques noms d’artistes ont déjà été dévoilés. Mais on le sait, vous l’attendez tous… la programmation complète !

Cette année encore, Vibration est ravie de pouvoir vous proposer des concerts qui réunissent les meilleurs artistes. Et le tout, on le rappelle gratuitement ! Matt Pokora, Gims, Vitaa, Soprano ou Pierre Garnier… mais aussi Ridsa, Nuit Incolore, Eva, Jérémy Frérot, et Keen V… Ils seront tous sur scène pour partager ce moment exceptionnel. Le Tour Vibration 2024 s’annonce une fois de plus extraordinaire, et riche en émotions. Alors, rendez-vous à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), Sorigny (Indre-et-Loire), Romorantin (Loir-et-Cher), Châteauroux (Indre), et au Mans (Sarthe).

Sans plus attendre… voici ce qui vous attend :

Saint Cyr en Val (5 septembre)

Matt Pokora

Ridsa

Boris way

Ycare

La Petite Culotte

Kiona

Nuit incolore

Pierre de Maere

Yaniss

Sorigny (7 septembre)

Eva

Kimberose

Helena

Hervé

L’ Heritage Goldman

Upsilone

Philippine Lavrey

Stéphane

Kiona

Yaniss

Romorantin (14 septembre)

Vitaa

Grégoire

Trinix

Jeck

Philippine Lavrey

La petite Culotte

Joseph Kamel

Jeremy Frérot

Keen’V

Kiona

Yaniss

Châteauroux (20 septembre)

Pierre Garnier

Joseph Kamel

Ridsa

La Petite culotte

Daysy

Henri Pfr

Keblack

Kiona

Grégoire

Yaniss

Le Mans (28 septembre)

Soprano

Gims

Ridsa

Keen'V

Sound Of Legend

Eloiz

Kiona

Linh

La petite Culotte

Joseph Kamel

Yaniss