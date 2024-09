Le Tour Vibration rassemble 18 000 personnes à Sorigny !

Stéphane sur la scène du Tour Vibration 2024 Crédit : Vibration / IOA Production

Après une première date réussie jeudi soir à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), le Tour Vibration a enflammé Sorigny (Indre-et-Loire) ce samedi 7 septembre.

Retour tonitruant pour le Tour Vibration en Indre-et-Loire ! Après 5 ans d’absence, la plus grande tournée de concerts gratuits de la région a posé ses valises à l’aérodrome de Sorigny. Et ce n'est pas sur la piste, mais bien sur scène que les artistes ont pris leur envol pour le plus grand bonheur des 18 000 personnes présentes. Impossible de débuter les festivités sans Yaniss, visage bien connu du Tour Vibration. Le DJ présent à toutes les dates a mis en jambes le public avec un medley des meilleurs hits électro, en passant par son titre "Coco Chanel" sorti l’an dernier. Instant très particulier ensuite pour Kiona, la jeune chanteuse de 17 ans originaire de Saint-Avertin. Chez elle devant "son" public, elle a notamment repris son premier titre "Cœur de pierre", sorti au printemps dernier. "Quelle voix !", "Elle chante vraiment bien" : l’ex-candidate de The Voice a conquis la foule !

Stéphane sur la scène du Tour Vibration 2024 à Sorigny Crédit : Vibration / IOA Production

Stéphane aurait pu ne jamais être sur scène ce soir. La Suissesse était partie pour embrasser une carrière en médecine avant de se consacrer entièrement à la musique à sa majorité. Elle a fait le bon choix ! Les spectateurs ont notamment pu profiter de "Vice Versa", son tout dernier titre. Un joli cadeau d’anniversaire en avance pour celle qui fêtera ses 28 ans samedi prochain. C’est au tour de Philippine Lavrey de participer aux festivités. La chanteuse de 29 ans a repris ses titres "In the stars" et "Libre à deux", mais elle a aussi proposé une version toute en douceur de "Lady Melody" de Tom Frager. "J'avais 14 ans en 2009 et des boutons plein la figure quand j'écoutais ça", glisse-t-elle amusée. Une belle performance pour se mettre dans le bain avant sa tournée l’an prochain et son intégration dans Les Enfoirés. Après Philippine Lavrey, place à Kimberose ! Sa voix soul a envouté la scène du Tour Vibration, elle sortira d'ailleurs son prochain album "Roses" dans quelques jours le 27 septembre.

Kimberose sur la scène du Tour Vibration 2024 à Sorigny Crédit : Vibration / IOA Production

Votre enfant a crié à vous en percer les tympans ? C’est normal, c’est l’effet Helena. La jeune belge éliminée en demi-finale à la Star Ac’ l’an dernier a reçu un accueil de folie à son arrivée. "Summer body", "Nouveau coeur", "Aimée pour de vrai", elle a enchainé ses titres pour le plus grand bonheur des spectateurs. Si Pierre Garnier (qui sera présent à Châteauroux le 20 septembre) est le chouchou numéro 1 des fans du télécrochet, Héléna a elle aussi une sacrée côte ! Le "Girl power" continu sur la scène du Tour Vibration. Une autre chanteuse fait son apparition et c’est l’une des sensations du moment : Eva. La petite sœur de la célèbre influenceuse Jazz a fait le show sur scène et mis tout le monde d'accord avec "Bottega" et "Coeur Noir".

La vidéo n'est pas supportée

Changement de registre avec L’Héritage Goldman dont les reprises de Jean-Jacques Goldman sont toujours aussi rassembleuses, pour un moment de partage entre petits et grands. "Encore un matin", Envole-moi", "Au bout de mes rêves" ou encore "Elle a fait un bébé toute seule" on résonné à travers l'aérodrome de Sorigny. Dans la foulée, Céphaz y est allé de son moment en solo, avec entre autre sa superbe reprise de "Caroline" d'MC Solaar. Puis vint la tornade, l’infatigable, l’électron libre Hervé ! Le Breton a retourné la scène du Tour Vibration. "Si bien du mal" est toujours un succès en live ! Une éruption de générosité et d’énergie qui ne l'a pas empêché de papoter avec la foule. "Dites, c'est quoi la spécialité à manger ici ?", demande-t-il tout sourire. Il clôturera ensuite sa performance par une course effrénée à travers le public et l'escalade des échaffaudages de la scène, comme il l'avait fait l'an dernier à Vendôme. Après le passage des équipes du Tour Vibration pour un salut sous les acclamations du public, Upsilone a clôturé aux platines cette magnifique soirée. "Vous revenez l’an prochain j’espère ?", demande tout sourire Laëtitia venue avec son chéri. Il est encore tôt pour savoir ! En revanche, ce qui est sûr, c’est que le Tour Vibration vous donne rendez-vous samedi 14 septembre à Romorantin pour une nouvelle date pleine d’émotions.