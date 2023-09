Nouvelle rentrée, nouveau Tour Vibration ! La tournée de concerts gratuits a débuté à Châteauroux , avec une affiche très prometteuse. La soirée a débuté à 20h avec le DJ Yaniss , qui avait la lourde tâche de chauffer le public et instaurer l’ambiance de la soirée. Mission réussie pour le jeune artiste, qui a conquis le public avec les titres du moment, mais aussi ses propres hits : " Coco Chanel " et " Ouais j’t’adore ".

Direction ensuite l’Angleterre, Manchester plus précisément, avec Tom Gregory qui a interprété 4 de ses morceaux, et notamment son dernier hit "Never look back".