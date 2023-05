La grande collecte de printemps a lieu du 12 au 14 mai prochain. Pour la première fois, elle se déroule sur deux jours et demi, contre un jour et demi auparavant, pour espérer récolter un maximum de denrées alimentaires. Car les stocks sont au plus bas, alors que la demande, elle, ne cesse de croître.

« Depuis 37 ans, la Banque Alimentaire ne s’approvisionnait que de dons. Depuis fin 2022, nous sommes contraints d’acheter sur des fonds publics, des fonds privés », nous explique le président de l’antenne tourangelle, Jean-Paul Baunez. Les dons sont en effet en nette baisse, pour diverses raisons. « Il y a eu la crise de l’Ukraine les grèves, l’inflation, la crise de l’énergie…donc les particuliers font de plus en plus attention, ils gaspillent moins. Les grandes et moyennes surfaces gèrent mieux leurs stocks (…) il y a le phénomène des plateformes dans l’anti-gaspillage… dans un sens ça profite à certaines personnes, mais dans l’autre, nos dons diminuent ».

La Banque Alimentaire de Touraine estime à 15 000 le nombre de bénéficiaires dans le département. Et les demandeurs ne sont plus les mêmes qu’avant. « Nous avons un nouveau public de bénéficiaires que sont les travailleurs, avec des CDI, des CDD, des temps partiels. 17% sont des travailleurs, j’allais dire, « pauvres ». On n’avait pas ce pourcentage ».

75 magasins en Touraine vont ouvrir leurs portes à l’association ce week-end. À noter que sur la collecte nationale de novembre, les Tourangeaux ont donné 2% de plus en quantité, alors qu’au niveau nationale, les collectes étaient en baisse.

La Banque Alimentaire de Touraine recherche par ailleurs des bénévoles pour assurer les collectes en magasin. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’association par mail à ba370.president@banquealimentaire.org, ou bien au 06 67 62 08 14.