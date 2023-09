La France s’apprête en effet à vibrer, lors de ce Mondial qui se joue du 8 septembre au 28 octobre. Toutes les énergies seront mobilisées pour soutenir le XV de France, mais la ville de Tours, elle, se sentira par moment d’humeur irlandaise ! Depuis le 31 août dernier, le XV de Trèfle a élu domicile dans la cité tourangelle, dans un complexe sportif flambant neuf. « Pour accueillir l’équipe d’Irlande, plus de 3 millions d’euros ont été investis pour créer un tout nouveau complexe sportif, la Chambrerie », nous rappelle Éric Thomas, adjoint aux sports.

Le bâtiment de 1200 m2 comporte notamment une salle de musculation de 300 m2, des bureaux et des vestiaires. Une fois le Mondial de rugby terminé, l’équipement servira aux clubs de la ville, mais pas que.

Ambitions olympiques

Quand s’est présentée l’opportunité de prendre part à la Coupe du monde de rugby, la ville de Tours y a aussi vu l’occasion de développer sa politique sportive, en investissant pour rénover ses installations.

Et la Chambrerie a également développé les ambitions de la municipalité. « Ça permet de se projeter sur les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, évoque l’élu. Parce que là on a un outil qui permet aussi, avec le coup de projecteur de l’Irlande, d’espérer attirer des équipes de rugby à 7 mais pas que. On a pris, en toute discrétion, des contacts pour essayer d’accueillir d’autres nations ». Des prises de contact « très sérieuses », nous précise Eric Thomas, ont alors été réalisées, avec des équipes nationales, de plusieurs sports.

Fan-Zones et animations

En attendant les JO 2024, la ville de Tours compte bien fêter le rugby, et mettra notamment en place des fan-zones avec écrans géants au stade Tonnellé. Les fans ont rendez-vous dès ce vendredi pour le match d’ouverture France / Nouvelle-Zélande. Selon la progression de l’équipe de France, d’autres fan-zones seront ouvertes pour les ¼ de finale, les demis et la finale.

Les Tourangeaux ont également rendez-vous ce dimanche 10 septembre au lac de la Bergeonnerie pour découvrir de nombreuses animations autour du rugby. Forum des associations, démonstrations et ambiance festive irlandaise sont notamment au programme. Enfin une exposition sur l’amitié franco-irlandaise est par ailleurs à découvrir en gare de Tours, et sur les grilles de la préfecture.