Tours : Caesarodunum revient pour une troisième édition

Les Romains envahissent Tours ces 26 et 27 août ! Caesarodunum revient pour une troisième édition à l’abbaye de Marmoutier. L’événement, une reconstitution historique et archéologique vivante consacrée à la période gallo-romaine, s’installe une fois de plus dans le lieu où Saint-Martin, évêque de Tours après avoir été légionnaire romain, s’était retiré. Au programme : la découverte de la vie militaire, quotidienne et artisanale des Romains et des Gaulois avec diverses démonstrations, ateliers et spectacles.

Cette année, les organisateurs espèrent booster la fréquentation avec une programmation plus riche et la présence de 140 reconstituteurs. Parmi les nouveautés : deux campements supplémentaires, une scénographie plus immersive et des nouveaux ateliers d’archerie romaine, de lancer de pilum et de démonstration d’un ancêtre du rugby.

Une dizaine de légionnaires romains défileront également en centre-ville de Tours, ce vendredi 25 août. Deux départs sont prévus à 11h30 et 14h30 depuis la mairie de Tours. Ils passeront par la rue Nationale et la place du Grand Marché, avant de rentrer à l'Hôtel de Ville par la place Plumereau et la rue du Commerce.