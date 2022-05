Tours : des assesseurs recherchés pour les élections législatives

un mois des élections législatives, la ville de Tours lance un appel pour tenir les 85 bureaux de votes. Des assesseurs sont recherchés pour les 12 et 19 juin. Il s’agit, bénévolement, de veiller au bon déroulement des opérations de vote, de vérifier l’identité des électeurs et de leur faire signer les listes d’émargement.

Seules conditions : être inscrit sur la liste électorale de Tours et avoir du temps à accorder pour l’un ou les deux dimanches. Il est possible de n’être présent qu’une demi-journée. Le scrutin se déroule de 8h à 19h. Le matin, il convient d’être là un peu plus tôt pour installer le bureau, tandis que le soir il faut rester jusqu’au dépouillement.

Les modalités pour s’inscrire sont à retrouver sur le site de la municipalité.