Tours : des nouveautés sur le réseau Fil Bleu le 1er août

Le réseau bus et tram Fil Bleu, à Tours.

C’est une date traditionnellement synonyme de changements : le 1er août n’échappe pas à la règle chez Fil Bleu, le réseau de transport en commun tourangeau. Un tarif est revu à la hausse, celui du ticket 1 voyage acheté à bord. Il faudra compter 2 euros, contre 1,60 euro jusque-là. La mesure vise notamment à limiter la sollicitation du chauffeur.



La principale nouveauté reste cependant l’apparition du M-ticket, un titre que l’on peut acheter avec son smartphone. Il suffit pour cela de télécharger ou mettre à jour l’application mobile Fil Bleu, puis de sélectionner le titre désiré et de le payer. Une fois à bord du bus, il faut ouvrir l’application, choisir le titre de voyage et scanner un QR code affiché dans le véhicule. A noter que le ticket 1 voyage à 1,60 euro est toujours disponible via cette fonctionnalité.