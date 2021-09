Tours : des travaux annoncés sur les infrastructures sur le Cher

Comme chaque année, la métropole de Tours entretient les infrastructures le long du Cher. La mise en chômage de la rivière (abaissement du niveau) doit commencer le 13 septembre et durer jusqu'au 15 octobre.

Dès lundi et jusqu’à 15 octobre, il s’agira pour les agents de vérifier et de nettoyer les barrages de Rochepinard, d’inspecter les 8 kilomètres de levée et des travaux de réparation d’une digue. Une fissure, localisée sur l’ouvrage situé au niveau du quartier de la Belle-Fille en 2019. Le chantier consistera en « une recharge en enrochements au niveau de la zone fissurée afin de reconstituer la butée du talus, et au remplacement des dalles de béton cassées », précise la collectivité dans un communiqué.

Pendant les cinq prochaines semaines, la circulation piétonne sur les passerelles nord et sud-ouest de l’île Honoré de Balzac sera perturbée par des fermetures ponctuelles.