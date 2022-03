Tours : l’ancienne première adjointe condamnée à de la prison avec sursis

La décision était attendue aujourd’hui dans le procès des époux Munsch-Masset. Le tribunal correctionnel de Tours a condamné l’ancienne première adjointe Cathy Münsch-Masset à 18 mois de prison avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité. Son mari, Guillaume Masset a écopé de 18 mois de prison. La maison du couple a été confisquée précise la Nouvelle République.

Guillaume Masset était poursuivi pour faux, usage de faux et abus de confiance. A la barre, il a reconnu avoir détourné plus de 350 000 euros entre 2018 et 2020 lorsqu’il était directeur de l’APAJH 37, une association venant en aide aux jeunes et aux adultes handicapés. Sa femme, elle, était poursuivie pour recel d’abus de confiance aggravé.

Le couple a dix jours pour faire appel de la décision.