Tours : la grande braderie se tiendra le 15 septembre

La grande braderie de Tours est de retour pour une 29ème édition ! Elle ne se tiendra pas le premier week-end de septembre comme habituellement, mais le 15 septembre, fait savoir la municipalité. Cette année, plus de 500 exposants sont annoncés.

Au programme : une brocante boulevard Heurteloup et un troc entre particulier boulevard Béranger. Un nouvel espace écoresponsable, local et solidaire, dédié à la seconde main, aux associations caritatives et aux artistes, va lui être installé place de la Résistance. Une vente de mobilier scolaire de la ville se tiendra également rue Nationale.