Tours : le réseau Fil Bleu lance une enquête auprès de ses usagers

Les usagers du réseau de transport en commun de Tours seront invités à répondre aux questions des 180 enquêteurs mobilisés sur l’opération. Ils iront à la rencontre des voyageurs dans le bus et le tramway les mardis et jeudis, les lundis après-midi et vendredis matins.

Le but de cette enquête est de mieux connaître les habitudes des usagers, en matière de déplacement. Une fois les réponses collectées, le réseau analysera les modifications qui pourraient être apportées pour améliorer l’offre.

Pour mener, cette enquête « voyageurs », le réseau Fil Bleu est encore à la recherche d’enquêteurs. Les postes sont à pourvoir du 21 septembre au 15 octobre. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un mail à a.algoud@test-sa.com.