Tours : le vélo à l’honneur les 9 et 10 octobre

Le week-end du 9 et 10 octobre, le vélo sera à l’honneur à Tours. La ville organise plusieurs animations autour de la bicyclette, à l’occasion d’un événement baptisé « Faites du vélo ». Le samedi 9 octobre, place Anatole France, les associations cyclistes et divers professionnels donnent ainsi rendez-vous pour une fête du vélo de 10 à 18h. Outre plusieurs ateliers, une balade familiale gratuite de 15km est notamment proposée à 11h.

Journée sans voiture

Le lendemain, le dimanche 10 octobre, les voitures seront interdites dans l’hypercentre de Tours de 10h à 18h. Le périmètre concerné s’étend de la rue des Tanneurs et de l’avenue Malraux au nord, jusqu’aux Boulevard Béranger et Heurteloup au sud, ainsi que de la rue de la Victoire à l’ouest jusqu’aux rues Lavoisier et Simon à l’est.

La journée de dimanche sera également marquée par le Vélotour, dont le départ sera donné place Anatole France, et qui permettra de découvrir plusieurs lieux de la ville : jardin du musée des Beaux-Arts, chantier de restauration d’une locomotive, stade de la Vallée du Cher ou encore Palais des Sports. A noter que la course cycliste Paris-Tours se tiendra également le dimanche 10 octobre. Longue de 213 kilomètres, l’épreuve arrivera élite arrivera avenue Grammont vers 16h30, après un passage sur les quais au nord de la Loire, le pont Napoléon, la rue Léon Boyer ou encore le boulevard Jean Royer.