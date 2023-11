Tours : où est passé l'esprit de Noël ?

Où sont passées les illumitations dans le centre-ville de Tours ? Des commerçants du centre-ville se posent la question.

Les maisons à colombages ne seront pas mis en valeur cette année, une idée pas brillante pour beaucoup.

Pas de guirlande lumineuse place Plumereau. Pourtant, plus de 3 km de guirlandes Led sont déployées ailleurs.

Une pétition vient d’être lancée sur Internet par Tony Fotopoulos, gérant de L’Acropole, le magasin de souvenirs grecs, rue du Commerce. C'est une manière d'enguirlander la Mairie.

"Nous demandons à la mairie d'illuminer le Vieux Tours pour les fêtes de fin d'année afin que nous puissions tous bénéficier des avantages économiques et émotionnels que cela peut apporter. S'il vous plaît, signez cette pétition pour aider notre quartier à briller."

"En cette fin d'année, le quartier restera dans l'ombre. La mairie a décidé de ne pas y installer d'illuminations pour des raisons budgetaires sans en informer les commerçants ni les habitants. Il y avait certainement des solutions moins radicales pour effectuer des économies d'énergie. "

La mairie a privilégié un parcours d’illuminations concentré sur un tracé entre la gare et la Loire via la rue de Bordeaux, la rue Nationale ou encore les sites des marchés de Noël Boulevard Heurteloup, Place de la Résistance et Place Anatole France.

12 places seront éclairées et "un parcours lumière" de 45 minutes sera mis en place avec 800 points lumineux avec notamment des images fixes qui seront projetées contre les murs comme des flocons de Noël. La Place Plumereau fera partie des des 10 points mis en valeur avec ce parcours. Mais c'est bien maigre pour les commerçants mécontents du Vieux-Tours. De quoi avoir les boules.

Peu de chance que les commerçants réussissent à faire changer les choses à quelques jours des festivités. Bref, ça sent le sapin.