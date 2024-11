Tours : quels noms de femmes donner aux rues ? La ville attend vos propositions !

La ville de Tours poursuit sa politique de féminisation des noms de rues. A partir de ce lundi 4 novembre, il est en effet possible de proposer des noms de femmes inspirantes pour baptiser les prochaines rues et lieux publics de la municipalité. En France, on estime que seulement 5 à 6% des rues portent le nom d’une femme. La ville de Tours avait donc lancé en 2022 un premier appel à idées : 131 noms avaient été jugés recevables, et 50 retenus. Depuis deux ans, les noms de Simon Veil, Rosa Parks, Olympe de Gouges, Anne Franck, Agnès Varda, Ada Lovelace, France Gall ou encore Rosa Bonheur ont ainsi fait leur apparition dans l’espace public.

Un symbole important

Cette première liste de noms étant quasiment épuisée, la municipalité attend donc vos propositions. Chercheuses, écrivaines, aviatrices, réalisatrices : tous les profils inspirants sont les bienvenus. « La dimension symbolique est une des dimensions importantes pour installer une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Valoriser des femmes permet d’offrir à tous et toutes, notamment aux enfants, des modèles à la hauteur de leurs aspirations », écrit la ville.

Dans un premier temps, jusqu’au 20 décembre, vous pouvez déposer vos propositions sur decidonsensemble.tours.fr. Ces dernières seront ensuite soumises au vote. Un comité consultatif, composé d’élus, de personnalités qualifiées et de représentants d’associations, se chargera de l’attribution des noms, qui devra être approuvé en conseil municipal. L’objectif est de retenir 100 noms qui seront utilisés en 2025-2026.