Tours : Sud-Santé dénonce des violences commises par l’extrême droite lors du dernier rassemblement anti-pass

Dans un communiqué, le syndicat indique qu’aux abords de la préfecture, les partisans d'extrême droite ont tenté de prendre la tête du cortège et commencé "à prendre à partie violemment [...] des camarades gilets jaunes, mais aussi des militant(e)s d’organisations du mouvement ouvrier traditionnel dont certain(e)s de Sud Santé Sociaux".

Suite à ces échauffourées, plusieurs personnes ont tenté de distancer le groupuscule d’extrême droite. Mais selon Sud Santé, ses membres seraient revenus à la charge avant d’être repoussés. "Deux personnes sont lourdement blessées et ensuite emmenées à l’hôpital. Un militant Sud Santé Sociaux est inanimé avec une blessure importante à l’œil et à la tête, et un camarde gilet jaune avec fracture de la rotule", déplore le syndicat.

Sud Santé Sociaux 37 dit dénoncer ces agressions et réaffirme son "opposition totale à l’extrême droite sous toutes ses formes". Avant d’ajouter qu’elle "doit être combattue sur tous les terrains".