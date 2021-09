Tours : un centre de dépistage Covid-19 installé à l’Hôtel de Ville

Le centre de dépistage situé à l’angle des rues Nationale et de la Scellerie a fermé ses portes hier. Néanmoins, la ville de Tours et l’agence régionale de santé ont toutefois décidé d’en installer un pour un mois au sein de l’Hôtel de Ville. Ouvert depuis ce matin, il est accessible du lundi au vendredi de 10 heures à 13h15 et de 14 heures à 17h30.

Pour rappel, il est toujours possible de se faire tester sans rendez-vous au centre municipal des sports (du lundi au samedi, de 10h à 17h).

Selon les données de l’ARS, le taux d’incidence est de 123,60 cas pour 100 000 habitants dans la métropole de Tours. 2,40% des tests sont positifs. Des chiffres légèrement supérieurs à la moyenne régionale.