Tours : un cocktail sans alcool pour le Dry January

Tous les ans, les Français sont invités à ne pas boire une seule goutte d’alcool durant tout le mois de janvier. Un défi qui vise notamment à alerter sur la consommation d’alcool, et aux risques qu’elle engendre. Car l’alcool est la 2ème cause de cancer évitable, derrière le tabac. En chiffre, cela représente 40 000 décès par an.

Alors pour rendre ce défi un peu plus attractif, la Ligue contre le cancer d’Indre-et-Loire s’est rapprochée de l’UMIH 37 et des sirops Monin, pour créer un cocktail sans alcool, vendu uniquement durant ce mois de janvier. « Il a été élaboré avec un mixologue de la société Monin, précise Fanny Pallares, chargée de prévention à la Ligue. Il a travaillé à partir de spiritueux sans alcool, à base d’un sirop de rhum, complété par un sirop de citron, un jus d’ananas et un jus d’orange (…) ça ressemble beaucoup à un punch qu’on peut boire en été ».

1 euro reversé à la Ligue

Le prix de ce mocktail est fixé par les établissements qui le proposent, et pour chaque mocktail vendu, 1 euro est reversé à la Ligue contre le cancer.

L’opération a d’ailleurs plutôt bien été accueillie par les bars et restaurants, puisqu’une quarantaine d’établissements ont été décidé de participer à l’opération. « Les restaurateurs s’engagent beaucoup sur cette thématique du sans alcool, ajoute Fanny Pallares. Et ils voient quand même un intérêt des clients par rapport à ce challenge. La plupart des gens qui vont consommer cette boisson ont cet objectif de défi de janvier derrière ».

A noter que les bénéfices sur la santé sont prouvés. L’arrêt de l’alcool pendant un mois entraîne une perte de poids, améliore le sommeil ou encore la concentration !