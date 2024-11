Tours : un conseiller municipal placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants

Christopher Sebaoun, conseil municipal de la ville de Tours, a été interpellé et placé en garde à vue jeudi 21 novembre, révèle ce vendredi Europe 1. L’élu de la majorité EELV, en charge de la Loire et du Cher, de la préservation du patrimoine et des ressources aquifères, est entendu dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, annonce la mairie de Tours qui a eu confirmation de l’information auprès de la Procureure de la République Catherine Sorita-Minard. Une perquisition a été effectuée au domicile de l’élu, dont on ne connait pas encore le détail des faits reprochés.

Christopher Sebaoun est inconnu de la justice. Si l’élu, présumé innocent, venait à être mis en examen, il se verrait retirer ses délégations le temps de l’enquête de police, ajoute la municipalité, qui indique n’avoir à l’heure actuelle « aucune information supplémentaire au sujet d’éventuelles poursuites judiciaires à son endroit ».