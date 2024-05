Tours : un exercice de sécurité civile organisé cette nuit à la gare

Pas de panique si vous voyez de l’agitation et des sirènes dans le secteur de la gare de Tours ce soir. Comme l’indiquent les autorités, un exercice de sécurité civile va se tenir ce soir, il est susceptible d’entraîner des allées et venues de véhicules de secours et d’intervention dans les alentours. Objectif : tester la coordination des différents services dans un moment de crise.

Par conséquent, il est recommandé de ne pas appeler les numéros d’urgence pour signaler cette agitation. Il est également demandé d’éviter de stationner près de la gare pour ne pas gêner l’exercice. Celui-ci doit débuter à 23h30 pour s’achever à 4h du matin.