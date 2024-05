Aujourd’hui en France, plus de 13 millions de personnes portent un tatouage. Ce chiffre, qui représente 1 Français sur cinq, ne s’arrête pas de grimper. Pour promouvoir cette culture du tatouage, de nombreux salons sont organisés partout en France, dont un le week-end prochain à Tours. Ces événements permettent d’ouvrir au grand public une culture atypique comme l’explique, Arnaud Métivier, organisateur du Tours Tatoo show, « Les conventions de tatouages permettent aux personnes qui ne sont pas tatouées d’avoir une belle visibilité sur le milieu ». Car le tatoueur est avant tout un artiste, qui exprime son style graphique par ses œuvres : les tatouages.

10 000 m2 d’exposition

Ces performances artistiques, vous pourrez venir les observer à la première édition du Tours Tatoo show, qui réunira 300 tatoueurs. Des concerts, des Food trucks et des animations en tout genre seront proposées, sur une surface de 10 000 m2 d’exposition. « Il y aura une ambiance conviviale, détente, spectacle, on peut y venir même en famille », affirme Christelle Métivier organisatrice de l’événement

Malgré tout, le cœur de la convention restera évidemment le tatouage. Les exposants réaliseront des concours et montreront leurs techniques de travail aux visiteurs. « Les tatoueurs sont là pour échanger, discuter, il ne faut vraiment pas hésiter si vous voulez parler avec eux », assure Christelle Métivier. Les tatouages sont d’ailleurs ouverts à tout le monde et la multitude de styles graphiques des artistes permettra à chacun de réaliser ses projets.

Après Orléans, Tours !

C’est face à la réussite du Orléans Tatoo Show que l’idée de s’implanter à Tours a émergé chez les deux créateurs du concept. Dans cette deuxième ville, ils espèrent retrouver le même succès. « Sur Tours, on a des très belles attentes parce que c’est une ville étudiante, qui est très dynamique. On n’attend pas le même public qu’à Orléans », observe Arnaud Métivier. Plus de 13 000 visiteurs sont donc espérés sur le week-end, l’équivalent de la première édition orléanaise.

Mais les organisateurs ne comptent pas s’arrêter là ! Dans leurs têtes, ils pensent d’ailleurs déjà aux prochaines éditions tourangelles et se voient même s’implanter dans d’autres villes, dont les noms restent pour le moment secrets. Pour l’heure, l’objectif est le succès de ce premier Tours Tattoo Show et l’espoir de vous y « voir nombreux, pour éclater les scores ».

Informations Pratiques :

Horaires : Vendredi 24 mai 12h00-23h30 Samedi 25 mai 10h00-00h00 Dimanche 26 mai 10h00-20h00 Prix : Sur place ou Réservation Pass 1 jour 15€ Pass1 jour Tarif réduit 12€

Pass 3 jours 35€

Gratuit pour les moins de 12 ans