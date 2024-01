Tours : une bijouterie pour les hommes a ouvert !

Les bijoux ne sont pas réservés qu’aux femmes, et pourtant, les bijouteries dédiées aux hommes sont rares, voire inexistantes ! C’est le constat dressé par Emmanuel et Kévin, tous deux consommateurs de ces accessoires de mode. Alors quand l’ancien propriétaire d’une bijouterie traditionnelle rue Colbert a décidé de vendre sa boutique, les deux amis ont décidé de se lancer dans ce business peu commun. « C’est quelque chose qui n’existe pas encore, nous explique Kévin. En tout cas, sur Tours il n’y en a pas. Deux clients sont entrés et nous ont dit qu’ils étaient venus voir parce que le fait qu’il n’y ait que de l’homme, c’est super cool ».

Bagues, bracelets, ou encore boucles d’oreilles, en argent, acier ou sertis de pierres semi-précieuses sont en vente. Des bijoux mixtes, pour hommes et femmes, sont proposés, mais la boutique s’oriente majoritairement vers des produits aux allures masculines. Un pari pris par les deux gérants, pour se démarquer.

« C’est un challenge, confirme Emmanuel. Mais en même temps il y a une place pour ça, on en est persuadé. La société évolue. On cherche de plus en plus à se faire plaisir, à se faire beau. Et à titre personnel, je trouve qu’il est extrêmement compliqué de s’habiller quand on est un homme, d’avoir du choix, en termes de prix, en termes de gamme. Et c’est pareil pour les bijoux ».

Emmanuel et Kévin ont choisi également de mettre en avant des jeunes créateurs français, des bijoux originaux « qu’on ne voit pas partout ».

L’Atelier Colbert Bijouterie situé au 80 rue Colbert, est ouvert du mardi au samedi.