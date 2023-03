Tours : une clean walk le 22 mars pour ramasser 100kg de mégots

C’est un triste record que pourrait battre la ville de Tours le 22 mars prochain. La ville, dans le cadre d’une semaine « Zéro mégot » du 20 au 24 mars, organise une clean walk pour ramasser 100kg de mégots. Une initiative similaire avait permis d’en récupérer 66kg à Toulouse.

La collectivité recherche des bénévoles pour participer à cette opération, qui débutera à 14h dans plusieurs lieux de la ville. Il faut s’inscrire par mail en envoyant nom, prénom et téléphone à l.bodzioch@ville-tours.fr avant le 18 mars.

L’initiative tourangelle s’inscrit plus globalement en écho à la journée mondiale de l’eau. « Un seul mégot pourrait tuer près de la moitié des poissons présents dans un litre d’eau en seulement 96 heures », rappelle la ville dans un communiqué. « Sur plus de 70 milliards de cigarettes consommées chaque année en France, on estime que 7,7 milliards en mégots jetés au sol. » Des déchets qui mettent des années à se dégrader, sont souvent emportés par les eaux et finissent dans les rivières et les océans.