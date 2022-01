Tours: une opération de vaccination sans rendez-vous jeudi et vendredi au parc des expositions

Une opération de vaccination sans rendez-vous est organisée pour les plus de douze ans ces 13 et 14 janvier au parc des expositions de Tours, indique dans un communiqué ce mardi la ville. Les plus de 30 ans recevront une dose du vaccin développé par Moderna, les autres, le sérum de Pfizer.

Le centre, ouvert le 4 janvier, est installé dans le hall A du parc des expositions. Géré par les pompiers d’Indre-et-Loire, 14.000 injections peuvent y être réalisées chaque semaine. Des créneaux sont dédiés aux enfants le mercredi toute la journée et le samedi matin.

En Indre-et-Loire, 484 000 personnes sont complétement vaccinées, et 255 000 ont reçu leur dose de rappel.