Tout Angers Bouge : « Le sport est une merveilleuse école de la vie »

Il va y avoir du sport ce week-end. « Tout Angers Bouge » est de retour pour une 12e édition ce dimanche 4 juin. Au programme : un village où sont notamment réunies toutes les associations sportives pour attirer et recruter de futurs licenciés pour la saison prochaine.

Pour la deuxième année consécutive, l’événement s’installe au lac de Maine. Si l’ADN du rendez-vous ne bouge pas, il y a des nouveautés liées à ce changement de lieu, comme l’explique Charles Diers, adjoint aux Sports à la Ville d’Angers : « d’abord, Angers Terre d’Athlétisme a fait un parcours plus nature pour cette édition, et a réduit la voilure du nombre de trails de quatre très urbains, à un seul et unique de 14 km. On va aussi pouvoir nager dans le lac autour d’une course ou de défi natation. Les clubs de kayak et de voile vont faire également des initiations. »

Écoresponsabilité

L’élu assure qu’il s’agit d’une journée très importante, puisque les associations sportives devraient s’installer sur une centaine de stands environ, contre 70 à 80 les éditions précédentes. Plus de 10.000 personnes sont attendues tout au long de la journée, pour un événement qui se veut de plus en plus écoresponsable : « nous sommes vigilants sur les déplacements des gens sur le site, on met en place des navettes, un très grand parking à vélos. On impose aussi un peu aux associations partenaires des denrées alimentaires et des boissons en circuit court, et on ne distribue plus autant de tee-shirts », énumère Charles Diers.

L’adjoint aux Sports à la Ville d’Angers évoque enfin un « événement important, utile et nécessaire pour notre collectivité. Le sport à Angers, c’est quasiment 36.000 licenciés ou pratiquants dans le secteur associatif. C’est important de mettre en avant le sport associatif avec tous ces bénévoles qui s’engagent sans compter leur temps. Puis le sport, c’est une magnifique école de la vie. »