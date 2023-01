Tout connaitre sur le bio à Bourges avec BioBerry

Elle est née en 2006, sous l’impulsion du groupement de producteurs GABB18. Elle vise alors à faire du lien entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs.

Auprès des consommateurs justement, elle organise différents évènements et ateliers tout au long de l’année, et intervient auprès du grand public et des scolaires. « Nos ateliers couvrent tous les aspects de l’alimentation durable, précise Aurore Le Gouge, animatrice BioBerry. Ça va permettre aux participants de mieux comprendre comment on fait pour manger bio sans forcément dépenser plus (…) comment le producteur fait pour ne pas utiliser de pesticides chimiques. Donc concrètement ça passe par des visites de fermes, des ateliers de cuisine… ».