Trash Spotter : une application pour lutter contre les déchets sauvages

440 tonnes de déchets retirées de la nature, 42 000 utilisateurs. Le beau bilan de l’application Trash Spotter, lancée en 2018. « Elle a été créée quand

on s'est rendu compte que sur le littoral Corse, il y avait des amoncellements de déchets, en particulier plastiques, rejetés par la mer », explique le co-fondateur Patrice Clot. « On a voulu trouver un moyen de mobiliser le plus grand nombre pour pouvoir signaler justement les zones de déchets abandonnés et d'encourager les actions citoyennes pour le ramassage de ces détritus », ajoute-t-il.

Trash Spotter est très simple d’utilisation. Il suffit de la télécharger sur son téléphone, elle permet de signaler avec ou sans réseau des objets abandonnés dans la nature auprès de communes, d’associations environnementales, des parcs naturels ou encore des syndicats de gestion de déchets. « L’utilisateur prend des photos, clique en gros sur le type de déchets et puis le spot de ramassage est enregistré. L'idée est de faciliter le traitement des déchets signalés et donc les parties prenantes, sont automatiquement informées des signalements citoyens », résume Patrice Clot.

Des signalements valorisés

A chaque signalement, l’utilisateur collecte des points. Enregistrés sur sur son téléphone, il pourra ensuite les reverser à des associations environnementales. « Ça a un double effet bénéfique », affirme le co-fondateur de Trash Spotter.