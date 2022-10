Trophée Roses des Sables : Laetitia et Stéphanie sont les Pink Couz’in !

Le trophée Roses des sables est, on le rappelle, un rallye 100% féminin, dont les bénéfices sont reversés à plusieurs associations. Le départ est donné à Biarritz. Au total, les participantes vont parcourir 5000 km, à travers notamment le désert marocain.

336 femmes s’élancent participent cette année au 21ème trophée Roses des sables. Parmi elles, Laetitia, d’Ambillou (Indre-et-Loire), et Stéphanie de Tiercé (Maine-et-Loire). Les deux femmes, cousines par alliance, ont décidé de relever le défi et de se dépasser.

Les participantes sont donc munies uniquement de leurs roadbooks et boussoles, et circulent à bords d’un 4x4, se confronteront aux oueds et aux dunes du Sud-est marocain... Une aventure sportive, qui nécessite une petite préparation, comme nous l’expliquent les deux aventurières...